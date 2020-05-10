Реал готовит жесткие урезания зарплат игроков – проблем не избежит и Барселона

Испанские гранды готовятся к затяжному финансовому кризису после пандемии коронавируса.

Реал со следующего сезона готовится сократить зарплаты игроков на 30%, информирует AS.

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Футболисты "сливочных" уже на протяжении последних двух месяцев получали на 10% меньше, но клуб предупредил о более жестких мерах экономии в будущем. Пострадают и директора Реала, зато заработки персонала не тронут. В столичном гранде рассчитывают, что такие меры позволят сохранить 100 млн евро бюджета.

Вынуждена жить в новой реальности и Барселона. Плановый бюджет на следующий год пришлось уменьшить на 250 млн евро, а одним из главных пунктов для урезания станет зарплата игроков. На нее готовили 680 млн евро, но в Каталонии вынуждены идти тем же путем, что и Реал. Футболисты недополучат 230 млн и будут вынуждены довольствоваться "скромными" 450 млн. Эта сумма будет составлять 65% процентов из общего бюджета клуба (750 млн евро).

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