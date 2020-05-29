Реал готовит взрывной обмен с Лацио

Реал нашел усиление в Лацио, который стал едва ли не главной сенсацией сезона.

Мадридцы предлагают обмен сербами – Луку Йовича на звезду "орлов" Сергея Милинковича-Савича, информирует Don Balon.

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Реал приобрел Йовича летом у Айнтрахта за 60 млн евро, однако форвард совсем не оправдывает надежд в первом сезоне. Последней каплей стала нелепая травма, из-за которой 22-летний игрок выбыл на три месяца. "Сливочные" хотят использовать Йовича для усиления других линий. Мечты о Поле Погба становятся все менее реальными, поэтому нужно искать альтернативу в центр поля. Милинкович-Савич – один из приоритетов, но Лацио не собирается отпускать свою звезду даром. Римляне будут рассматривать обмен на Йовича только в случае серьезной доплаты со стороны Реала.

Напомним, в текущем сезоне хавбек Лацио принял участие в 31 матче, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт футболиста с "орлами" рассчитан до 30 июня 2024, цена за Transfermarkt – 64 млн евро.

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