Реал готовит три трансферные бомбы – все крутится вокруг Райолы

Реал строит грандиозные планы на трансферное окно, несмотря на общую неопределенность, которую вызвал коронавирус

Маттейс Де Лигт, Поль Погба и Эрлинг Холанд остаются в списке желаемых целей "сливочных", информирует Marca.

Райола пообещал летом привести в Реал своего клиента – агент работает со звездами первой величины

Центральный защитник Ювентуса не совсем доволен своим положением в Турине и может рассмотреть предложения от других грандов. Погба уже давно не скрывает симпатии к Реалу, а контракт француза с Манчестер Юнайтед истекает летом 2021 года. Главная же цель – Холанд, который должен на долгие годы закрыть вопрос центрфорварда на Сантьяго Бернабеу. Всех троих игроков объединяет общий агент Мино Райола. Реал уже пытается выстроить хорошие отношения с одиозным голландцем, чтобы иметь преимущество в переговорах по его звездных клиентах.

Напомним, сейчас в составе "сливочных" есть только один подопечный Райолы – арендованный из ПСЖ голкипер Альфонс Ареола.

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