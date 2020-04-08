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Реал готовит три трансферные бомбы – все крутится вокруг Райолы

16:11 144 Читати українською
Реал готовит три трансферные бомбы – все крутится вокруг Райолы
Мино Райола / Getty Images

Реал строит грандиозные планы на трансферное окно, несмотря на общую неопределенность, которую вызвал коронавирус

Маттейс Де Лигт, Поль Погба и Эрлинг Холанд остаются в списке желаемых целей "сливочных", информирует Marca.

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Центральный защитник Ювентуса не совсем доволен своим положением в Турине и может рассмотреть предложения от других грандов. Погба уже давно не скрывает симпатии к Реалу, а контракт француза с Манчестер Юнайтед истекает летом 2021 года. Главная же цель – Холанд, который должен на долгие годы закрыть вопрос центрфорварда на Сантьяго Бернабеу. Всех троих игроков объединяет общий агент Мино Райола. Реал уже пытается выстроить хорошие отношения с одиозным голландцем, чтобы иметь преимущество в переговорах по его звездных клиентах.

Напомним, сейчас в составе "сливочных" есть только один подопечный Райолы – арендованный из ПСЖ голкипер Альфонс Ареола.

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Испания Мино Райола Трансферы Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт Трансферы Реал Мадрид Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд Поль Погба Поль Погба Реал Мадрид Реал Мадрид
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