Защитник Реала Эдер Милитао в ближайшее время должен пролонгировать свое сотрудничество с мадридцами.

Реал планирует продлить контракт с Милитао до июня 2028, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Кроос может завершить карьеру в конце сезона – Реал уже подготовил замену лидеру

Стороны имеют устную договоренность еще в июле. Мадридцы также готовят пункт об отступных, которые должны составить 1 миллиард евро.

Добавим, что Милитао выступает за Реал с 2019 года. За это время защитник дважды становился чемпионом Испании и обладателем Суперкубка Испании и выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок Испании.

"Мудрик створений для АПЛ", але Реал може перехопити гравця збірної України – рідкісний ажіотаж і курйозний конфуз