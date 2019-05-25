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Реал готовит новое предложение по Азару – оно значительно меньше, чем хочет Челси

12:59 157 Читати українською
Реал готовит новое предложение по Азару – оно значительно меньше, чем хочет Челси
Эден Азар / Соцсети

Реал пытается приобрести вингера Челси Эдена Азара, но не хочет платить бешеную сумму.

Руководство "сливочных" после финала Лиги Европы, где Челси сыграет с Арсеналом, сделает еще одно предложение "синим" о приобретении Эдена Азара, сообщает The Telegraph.

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Отмечается, что Реал готов предложить лондонцам 100 миллионов евро за бельгийского вингера, но Челси хочет получить не менее 150 миллионов евро.

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Правда, мадридцы уверены в успешности переговоров, ведь сам Азар хочет покинуть текущий клуб и перейти в Реал.

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