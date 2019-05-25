Реал готовит новое предложение по Азару – оно значительно меньше, чем хочет Челси

Реал пытается приобрести вингера Челси Эдена Азара, но не хочет платить бешеную сумму.

Руководство "сливочных" после финала Лиги Европы, где Челси сыграет с Арсеналом, сделает еще одно предложение "синим" о приобретении Эдена Азара, сообщает The Telegraph.

Челси позволит Азару присоединиться к Реала этим летом несмотря на трансферный бан, – Daily Star

Отмечается, что Реал готов предложить лондонцам 100 миллионов евро за бельгийского вингера, но Челси хочет получить не менее 150 миллионов евро.

Пулишич рассказал, почему он перешел в Челси

Правда, мадридцы уверены в успешности переговоров, ведь сам Азар хочет покинуть текущий клуб и перейти в Реал.

З теплої ванни у холодний душ: чому продаж Азара у Реал може піти на користь Челсі, але не самому бельгійцю