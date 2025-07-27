Игроки Реала Родриго, Эндрик, Дэвид Алаба, Дани Себальйос и Ферлан Менди могут уйти из команды до завершения трансферного окна.

Реал намерен сократить состав до 25 игроков перед стартом нового сезона и готов попрощаться с пятью исполнителями первой команды. Как сообщает AS, среди потенциальных кандидатов на выход – Родриго, Эндрик, Дэвид Алаба, Дани Себальйос и Ферлан Менди.

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Первую предсезонную сессию под руководством нового наставника Хаби Алонсо команда проведет 4 августа в Вальдебебасе. Именно после этого клуб активизирует попытки "расчистить" состав.

Наиболее неожиданной фамилией в списке выглядит Родриго. Бразилец уже давно связан со слухами о возможном трансфере – интерес к нему проявляют Арсенал, Ливерпуль и Тоттенхэм. Впрочем, финальное решение примут после личного разговора игрока с Алонсо. Реал оценивает вингера в 100 миллионов евро и не планирует снижать запрос.

Что касается Эндрика, то его могут отдать в аренду – молодой талант снова травмировался и рискует пропустить старт сезона. Продажа 19-летнего форварда не рассматривается.

Реал начинает новый сезон 19 августа домашним матчем против Осасуны.

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