Руководство Реала очень активно планируют летнюю трансферную кампанию и уже имеют кандидатов для усиления команды.

"Сливочные" хотели подписать Трента Александера-Арнольда, но до сих пор не известно, останется ли защитник в Ливерпуле, или же переедет в Испанию.

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Реал обратил внимание не только на 26-летнего англичанина. Мадридцы также рассматривают вероятность привлечь в свою команду Ибрагима Конате. Руководство "сливочных" понимает, что контракт француза истекает через год и есть шанс приобрести его по выгодной цене. Об этом сообщает Marca.

Кроме того, в планы Реала входит полузащитник Ливерпуля Алексис Мак Аллистер. На данный момент трансфер аргентинца является предметом обсуждения. Окончательное решение будет принято после завершения сезона, когда руководители команды оценят потребности тренера.

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