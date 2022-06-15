Мадридский клуб не жалеет денег на то, чтобы построить команду на будущее.

Несколько дней назад Реал подписал Орельена Чуамэни, заплатив за француза около 100 млн евро. Однако "сливочные" настроены добавить еще одного звездного исполнителя в свою полузащиту будущего.

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После прощания с Тони Кроосом, Лукой Модричем и Каземиро в Мадриде сделают ставку на Эдуардо Камавингу, Орельене Чуамени и Феде Вальверде. Также Реал хочет добавить в эту компанию Джуда Беллингема, сообщает Cadena Ser.

По информации источника, Мадрид планирует трансфер лидера Боруссии Д на следующее лето. Придется заплатить от 80 до 100 млн. Также существует вариант, что Реал попытается закрыть переход во время этого межсезонья. Это произойдет в том случае, если Мадрид так и не найдет нового нападающего. Тогда деньги будут инвестированы в покупку англичанина.

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