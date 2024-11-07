Реал готовит сюрприз для своих болельщиков – документальный фильм о победе в Лиге чемпионов 2014 года. Эта виктория стала для "бланкос" юбилейной десятой в турнире – к ней Реал шёл 12 долгих лет. Как информирует Relevo, документальный фильм выйдет в прокат в декабре.

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Мадридский клуб привлечёт к съемкам непосредственных участников тех событий, включая Криштиану Роналду. В фильме главные герои расскажут о том, как пережили ту самую ночь в Лиссабоне, когда обыграли в финале турнира мадридский Атлетико. На 90+3-й минуте Серхио Рамос сравнял счёт и перевёл игру в дополнительное время. После этого Реал забил ещё трижды – и победил со счётом 4:1.

Сообщается, что Анхель Ди Мария и Фабиу Коэнтрау не смогут принять участие в съёмках из-за проблем с расписанием.