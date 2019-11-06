Реал готовит беспрецедентные меры против пиротехнических акций фанатов Галатасарая – проверять будут даже еду и детей

Огонь на Бернабеу шесть лет назад / Marca

Мадридская полиция заранее готовится к "фаер-шоу" турецких болельщиков на Сантьяго Бернабеу во время матча Лиги чемпионов Реал – Галатасарай.

Местные правоохранительные органы хорошо знают о "зажигательных" привычках фанатов из Турции, поэтому будут тщательно следить за ними при входе на стадион, информирует Marca.

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Особое внимание будет уделяться закускам, под которыми турки часто прячут файеры и петарды. Полицейские также будут наблюдать за детьми, которые придут на арену – запрещенные предметы "маскируют" и под одеждой чада.

Последний раз Реал встречался с Галатасараем в Лиге чемпионов шесть лет назад – тогда верхний ярус Сантьяго Бернабеу "горел" от файеров гостевых фанатов, и руководство стадиона не хочет допустить повторения истории. Мадридские власти также не останутся в стороне – для дополнительной безопасности выделят 1500 человек, которые будут контролировать окрестности и территорию арены.

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