Хаби Алонсо заинтересован в подписании лидера ПСЖ Витиньи, сообщает Fichajes.

25-летний португалец считается идеальным дополнением для Орельена Чуамени и Эдуардо Камавинга.

Реал готов предложить ПСЖ 100 миллионов за полузащитника, хоть парижане и выступают против трансфера. Пикантности ситуации добавляют напряженные отношения команд после переезда Килиана Мбаппе в Мадрид.

Контракт Витиньи действует до 2029 года, но в соглашении предусмотрено, что летом 2026-го игрок может стать доступным для приобретения. Клаусула составляет 90 млн евро, но "сливочные" готовы добавить еще 10 млн, если одноклубник Забарного изъявит серьезное желание присоединиться к Реалу.

Напомним, что Витинья перешел в состав ПСЖ в 2022 году. Порту получил за игрока более 40 млн евро.

