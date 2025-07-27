Главный тренер Реала Хаби Алонсо не рассчитывает на Дэвида Алабу в сезоне 2025/26. Руководство "сливочных" хочет летом избавиться от игрока.

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Как сообщает AS, Реал готов был выплатить Алабе часть зарплаты за последний сезон, чтобы тот ушел из команды. Однако защитник, который получает 22,5 млн евро до вычета налогов, хочет всю сумму

Реал не собирается выплачивать ему полную сумму при расторжении контракта, поэтому остается только два варианта: либо кто-то его купит, либо защитник останется.

Напомним, Алаба присоединился к Реалу в 2021 году. В общем Давид сыграл за "бланкос" в 116 матчах, забив пять голов и отдал девять ассистов.

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