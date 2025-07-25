Защитник Ливерпуля и сборной Франции Ибрагима Конате может оказаться в одном из топ-клубов.

Контракт Ибрагима Конате завершается летом 2026 года. Французский защитник отказался продлевать соглашение с Ливерпулем и имеет варианты для продолжения карьеры.

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Как сообщает Mundo Deportivo, мерсисайдцы хотят 50 миллионов евро за Конате, но Реал не планирует платить больше, чем 25 млн. Кроме того, за ситуацией внимательно следят Бавария и Барселона, которые готовы тоже сделать шаг к трансферу Ибрагима.

Француз выступает за Ливерпуль с 2021 года. В целом Конате отыграл за "красных" в 132 матчах, в которых забил пять голов и отдал четыре ассиста.

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