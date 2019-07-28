Реал готов заплатить сумасшедшую сумму за Погба после продажи Бейла

Мадридский Реал может выложить космическую сумму за хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Гарет Бейл находится в шаге от перехода в китайский Цзянсу Сунин. В случае продажи валлийца Реал разгрузит зарплатную ведомость и сможет сосредоточиться на подписании Поля Погба.

Бейл прибыл в Китай для подписания контракта с Цзянсу Сунин

Как сообщает The Sun, "королевский клуб" сделает предложение Манчестер Юнайтед в размере 150 млн фунтов. Этот трансфер может стать рекордным в истории АПЛ.

Погба вернулся на Олд Траффорд летом 2016 года за рекордные на тот момент 105 млн евро.

Реал избавляется от чемпионов – Мадрид меняет трансферную стратегию, а Лунин и Ко как символы новой "экспансии"