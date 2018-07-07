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Реал готов заплатить до 155 млн евро за Милинковича-Савича

17:34 56 Читати українською
Реал готов заплатить до 155 млн евро за Милинковича-Савича
Сергей Милинкович-Савич / Twitter

Хавбек Лацио Сергей Милинкович-Савич может за солидную сумму перейти в мадридский клуб.

Милинкович-Савич после удачного сезона за Лацио этим летом пойдет на повышение. Главным претендентом на игрока выступает Реал. Агент серба известный в прошлом футболист Матея Кежман провел встречу с руководством итальянского клуба, где представил предложение мадридцев, информирует Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что новый наставник "сливочных" Хулен Лопетеги лично хочет видеть Милинковича-Савича в своей команде. Сдерживала трансфер высокая цена за футболиста, однако теперь Флорентино Перес готов отдать до 155 млн евро за серба, добавляет AS. Этот трансфер мадридцы собираются перекрыть продажей Криштиану Роналду.

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Трансферы Испания Лацио Лацио Реал Мадрид Реал Мадрид Сергей Милинкович-Савич Сергей Милинкович-Савич Трансферы Реал Мадрид
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