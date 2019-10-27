Реал готов выложить за Мбаппе космическую сумму

Чтобы привлечь в свой состав звездного французского нападающего Килиана Мбаппе руководство королевского клуба готово побить рекорд на трансферном рынке.

Во время следующего трансферного окна Реал попытается выторговать у французского ПСЖ нападающего Килиана Мбаппе. "Сливочные" готовы отдать за форварда 260 млн евро, что станет рекордом на трансферном рынке, сообщает испанское издание AS. 20-летний игрок является для королевского клуба приоритетной целью на следующий сезон.

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Ранее руководство ПСЖ заявило, что готово будет попрощаться со своим нападающим за сумму не менее 300 млн евро. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 20-летнего француза в 200 млн евро.

К слову, в текущем сезоне Мбаппе сыграл в восьми матчах во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. ПСЖ в Лиге 1 лидирует после десяти туров, получив 24 очка и имеет игру в запасе. Вторым идет Нант, отставая от лидера на 5 пунктов.

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