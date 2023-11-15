Реал готов выложить огромную сумму за Трента – в Испании запустили слух о сенсационном трансфере
14:08 - Читати українською
Английский фулбек Трент Александер-Арнольд связан с переходом в Мадрид.
Реал хочет подписать Александера-Арнольда и готов заплатить за него 80 миллионов евро, сообщает 90min со ссылкой на испанский ресурс Fichajes, который известен созданием резонансных слухов.
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Трент должен заменить в Мадриде на правом фланге Карвахаля. Кандидатура футболиста сборной Англии, по информации источника, получила одобрение от Карло Анчелотти.
Отметим, что у Трента есть действующий контракт с Ливерпулем до лета 2025 года. Александер-Арнольд выступает за Ливерпуль с 2016 года и превратился в одного из лидеров команды Клоппа.
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