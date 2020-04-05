Реал готов включить Йовича в сделку по игроку сборной Испании

Реал не оставляет попыток подписать полузащитника Наполи Фабиана Руиса. Частью трансфера может стать форвард мадридцев Лука Йович.

Наполи заинтересован в подписании сербского нападающего, который недавно вляпался в громкий скандал из-за самовольной поездки в Сербию вопреки требованиям карантина. Партенопейцы рассчитывают на Йовича как замену Аркадиушу Милику, который может покинуть клуб летом.

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Реал готов отпустить серба в Италию, но взамен рассчитывает заполучить полузащитника Наполи Фабиана Руиса. Мадридцы следили за игроком сборной Испании еще в прошлом году, но тогда трансфер не состоялся. Сам Руис не хочет подписывать новый контракт с Наполи, который готов отпустить испанца за 60 млн евро, информирует Mundo Deportivo.

Напомним, Йович присоединился к Реалу летом 2019-го за 60 млн евро, подписав контракт на 6 лет. Transfermarkt оценивает серба в 40 млн евро.

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