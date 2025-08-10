Реал продолжает воплощать в жизнь свою стратегию по подписанию лучших игроков мира. Следующим именем в планах "бланкос" называют Родри из Манчестер Сити, сообщает Diario AS.

Мадридцы готовы воспользоваться тем, что контракт обладателя "Золотого мяча" действует лишь до 2027 года. "Горожане" уже работают над продлением соглашения с испанцем до 2029 года, но Родри не спешит с принятием финального решения.

29-летний игрок лишь недавно восстановился от травмы крестообразных связок и на днях получил микроповреждение, которое может затормозить его возвращение на высокий уровень. Но это не отпугивает Реал, который планирует начать потенциальные переговоры с Манчестер Сити перед началом сезона 2026/27.

