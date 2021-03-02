Королевский клуб может попрощаться с одним из лидеров коллектива уже скоро.

Контракт Рафаэля Варана завершается летом 2022-го. Сам защитник не спешит ставить подпись под новым соглашением и рассматривает вариант ухода из клуба уже летом.

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По информации The Mirror, Реал готов продать игрока в Манчестер Юнайтед уже летом. "Красные дьяволы" его считают идеальным кандидатом на усиление линии защиты. Зинедин Зидан предпочел бы оставить одного из лидеров обороны в Мадриде, но понимает, что клуб может вообще не получить средств из его трансфера.

К слову, на француза, которого портал Transfermarkt оценивает в солидные 70 млн евро, претендуют еще также Ювентус и ПСЖ. В текущем сезоне Рафаэль Варан провел 32 поединка и даже отметился 2 голами.

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