Реал готов продать Лунина – источник назвал сумму, которая устроит королевский клуб
"Сливочные" готовы рассмотреть предложения по трансферу украинского голкипера команды Андрея Лунина.
Реал может продать Лунина, однако сумма компенсации должна составить не менее 20 миллионов евро, сообщает Diario Gol.
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В Реале до сих пор не рассматривают украинца в качестве основого вратаря, но в клубе ценят его надежность. Кроме того, любое изменение на вратарской позиции создаст проблемы для клуба. Отмечается, что в услугах Андрея Лунина заинтересованы Манчестер Юнайтед и Ньюкасл, которые следят за ним уже определенное время.
К слову, в прошлом сезоне украинский голкипер сыграл 14 матчей за Реал, пропустил 19 голов, в 6 поединках сыграл на ноль. Контракт Андрея со "сливочными" рассчитан до лета 2030 года, трансферная стоимость игрока оценивается в 18 миллионов евро.
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