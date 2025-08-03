Реал может продать Лунина, однако сумма компенсации должна составить не менее 20 миллионов евро, сообщает Diario Gol.

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В Реале до сих пор не рассматривают украинца в качестве основого вратаря, но в клубе ценят его надежность. Кроме того, любое изменение на вратарской позиции создаст проблемы для клуба. Отмечается, что в услугах Андрея Лунина заинтересованы Манчестер Юнайтед и Ньюкасл, которые следят за ним уже определенное время.

К слову, в прошлом сезоне украинский голкипер сыграл 14 матчей за Реал, пропустил 19 голов, в 6 поединках сыграл на ноль. Контракт Андрея со "сливочными" рассчитан до лета 2030 года, трансферная стоимость игрока оценивается в 18 миллионов евро.

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