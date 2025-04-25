"Бланкос" накануне финала Кубка Короля отказались участвовать во всех официальных мероприятиях, организованных RFEF, поскольку не согласны с кандидатурами судейской бригады.

Барселона – Реал: мадридцы устроили бойкот официальных мероприятий перед финалом Кубка Испании

Как информирует El Chiringuito TV, Реал рассматривает возможность бойкотирования матча против Барселоны. Если руководство "сливочных" примет решение не играть в финале Кубка Испании, то команда вернется в Мадрид. Кроме того, юристы "бланкос" уже готовят официальное заявление, в котором клуб будет требовать извинений от назначенных на финал арбитров.

Напомним, финал Кубка Испании между Реалом и Барселоной запланирован на субботу, 26 апреля. Начало матча в 23:00 по киевскому времени.

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