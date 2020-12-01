Реал готов пожертвовать своей звездой ради трансфера Мбаппе
В лагере Реала не теряют надежды одеть свою форму на форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
Бельгийский хавбек Эден Азар может стать частью соглашения между Реал и ПСЖ по трансферу нападающего парижан Килиана Мбаппе, сообщает El Chiringuito TV.
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Эден страдает от постоянных травм, а на поле не поражает руководство "сливочных". Мбаппе называют главной трансферной целью наставника королевского клуба Зинедина Зидана, но тяжелое финансовое положение не позволяет мадридцам подписать французского вундеркинда.
Напомним, летом 2019-го Реал приобрел Азара у Челси за 115 млн евро, за это время он провел лишь 28 матчей, отметившись тремя голами.
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