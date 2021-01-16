Похоже, защитник Реала Альваро Одриосола так и не смог закрепиться в королевской команде.

Руководство Реала намерено продать Альваро Одриосолу не менее чем за 20 млн евро, сообщает Mundo Deportivo.

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Представители "сливочных" уже ведут переговоры с несколькими европейскими клубами о трансфере 25-летнего защитника. Клубы более заинтересованы в аренде Альваро, что не совсем устраивает "сливочных". Одним из претендентов на испанца называют Фиорентину.

Прошлый сезон Одриосола провел в Баварии на правах аренды, но вернувшись в Мадрид не смог убедить Зинедина Зидана, проведя в нынешнем розыгрыше Ла Лиги только один матч.

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