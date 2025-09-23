В Реале назревает сенсационный сценарий – Винисиус Жуниор может покинуть Реал совершенно бесплатно. Как информирует Marca, на днях агент 25-летнего форварда встретился с генеральным директором клуба Хосе Анхелем Санчесом и главой скаутского отдела Джуни Калафатом, чтобы обсудить будущее игрока.

Звезда Реала может сбежать из клуба зимой – он до сих пор не продлил контракт

Действующий контракт Винисиуса с Реалом действует до июня 2027 года. Клуб хотел бы сохранить бразильца, но только на собственных условиях. "Сливочные" предложили новое соглашение, однако футболист ожидает повышения зарплаты, что вызвало противоречия между сторонами.

В программе El Chiringuito журналист Хосеп Педрерол озвучил позицию руководства клуба: "Для Реала не имеет значения, что сделает Винисиус. Условия были предложены и не подлежат обсуждению. Если он их примет – подпишет контракт. Если хочет зарабатывать больше, чем Мбаппе, то должен уйти за полтора года. Реал не будет давить. Рассматривают даже то, что, хотя он стоил 45 миллионов евро, если через полтора года захочет уйти бесплатно, клуб это примет. Реал не хочет никого, кто не хочет быть в Реале".

Винисиус выступает за мадридский клуб с 2018 года. За это время он провел 328 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 85 результативных передач. В новом сезоне 25-летний бразилец сыграл 6 поединков, отметившись 2 голами и 2 ассистами.

