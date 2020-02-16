Реал готов оформить самый дорогой трансфер в истории клуба ради звезды Манчестер Сити

Зинедин Зидан хочет видеть в своей команде нападающего Манчестер Сити Рахима Стерлинга.

Рахим Стерлинг может усилить атакующую линию Реала, сообщает The Sun.

Манчестер Сити готовит безумный контракт для Стерлинга – англичанин может получить самую большую зарплату в клубе

Мадридцы готовы заплатить за звезду сборной Англии около 200 млн евро. 25-летний нападающий вел переговоры с Сити о продлении контракта, но информация о дисквалификации команды из еврокубков может заставить игрока искать новый клуб.

Манчестер Сити дисквалифицирован из Лиги чемпионов и других еврокубков на два года за нарушение ФФП

В текущем сезоне АПЛ Стерлинг провел 23 матча, в которых отметился 11-ю голами и двумя ассистами.