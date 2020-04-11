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Реал готов обменять двух своих звезд на Кейна

10:35 51 Читати українською
Реал готов обменять двух своих звезд на Кейна
Харри Кейн и Гарет Бейл / Фото Pinterest

Мадридцы готовы раскошелиться ради подписания форварда Тоттенхэма.

Кейн является одной из приоритених целей Реала на время летнего трансферного окна, – сообщает express.co.

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Для подписания форварда Тоттенхэма и сборной Англии мадридцы готовы отдать своих звездных хавбеков Хамеса Родригеса и Гарета Бейла, последний уже имеет опыт выступлений за "шпор".

Напомним, 26-летний Кейн сейчас продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы. В нынешнем сезоне АПЛ Харри провел 20 матчей, в которых отметился 11-ю голами и двумя ассистами.

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