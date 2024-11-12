Реал готов испортить планы Барселоны и Баварии, подписав замену травмированному лидеру
Мадридский Реал зимой вынужден выйти на трансферный рынок, чтобы подписать нового центрального защитника.
В матче с Осасуной Эдер Милитао получил полный разрыв передней крестообразной связки с поражением обоих менисков правой ноги. Бразилец вылетел минимум до конца сезона, поэтому Реалу нужна замена.
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По информации Флориана Плеттенберга, в списке претендентов фигурирует Йонатан Та из леверкузенского Байера. Конкретных переговоров пока нет, но это реальная цель, учитывая, что летом немец станет свободным агентом. Реал не будет ждать, а попытается все организовать в январе.
Таким образом Мадрид может испортить планы Барселоны и Баварии, которые хотят склонить Та к летнему переходу, чтобы не пришлось платить компенсацию Байеру.
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