Мадридский Реал ищет различные варианты, чтобы избавиться от вингера Гарета Бейла. Накануне валлиец вернулся из лагеря национальной команды с очередным повреждением.

"Сливочные" готовы взять на себя 50 % зарплаты скандального исполнителя, если он перейдет в новый клуб. Об этом сообщает The Telegraph.

Реал не имеет предложений по Бейлу – потенциальных покупателей отпугивает финансовый аппетит валлийца

Такой отчаянный шаг мадридцев связан с отсутствием покупателей на Бейла. Потенциальных работодателей вингера прежде всего отпугивают его финансовые аппетиты. На Бернабеу Бейл зарабатывает невероятные 600 тысяч фунтов в неделю. Контракт "хрустального" валлийца с Реалом действует до лета 2022 года.

В сезоне 2019/20 Гарет Бейл провел лишь 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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