Реал уже имеет готовое решение по правому флангу обороны на летнее межсезонье.

Трент Александер-Арнольд уже объявил о своем уходе из Ливерпуля. Авторитетные инсайдеры сообщают, что звезда "красных" присоединится именно к Реалу.

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Этот трансфер повлиял на будущее Лукаса Васкеса, информирует Фабрицио Романо. Реал избавляется от одного из своих капитанов после клубного ЧМ. 33-летний универсал и так не имел стабильного места в основе мадридцев, а после перехода Трента окончательно становится лишним.

Напомним, Васкес является воспитанником Реала, с 2015-го года регулярно выступает за первую команду. Сейчас провел 397 матчей, выиграл 22 трофея.

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