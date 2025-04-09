"Сливочные" проиграли в первом матче четвертьфинала ЛЧ Арсеналу со счетом 0:3. Испанские журналисты высказали мнение, что Реал уже заключил соглашение с новым наставником для команды, который заменит Карло Анчелотти.

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"Перед вчерашним матчем с Арсеналом близкий к Мадриду источник сообщил мне, что Хаби Алонсо уже подписал контракт с клубом. Некоторые люди думают, что это верная кандидатура", – цитирует Пако Гонсалеса cope.

А журналист Хуанма Кастаньо добавил другое: "Один хорошо информированный журналист, который имеет связи в Мадриде, рассказал мне... Сейчас в клубе произошла резкая смена курса. Анчелотти потерял контроль над командой. Теперь это Клопп!"

К слову, Хаби Алонсо уже длительное время находится на радарах Реала. Именно испанцу пророчили занять пост главного тренера после ухода Карло Анчелотти.

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