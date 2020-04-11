Реал едва не вылетел из Примеры единственный раз за всю историю – сенсационная развязка чемпионата Испании

Сегодня исполняется 72 года со дня, когда мадридский Реал находился в шаге от крупнейшего позора за всю свою королевскую историю – вылета из элитного дивизиона.

То, что сейчас кажется утопией, 72 года назад могло стать реальностью. Эпизод, когда мадридский Реал едва не опустился в Сегунду, вспоминает Mundo Deportivo.

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"Сливочные" в сезоне 1947/48 играли настолько плохо, что до последнего тура не могли обеспечить себе сохранение прописки. В последний игровой день им нужно было исключительно побеждать. В конце концов, под руководством англичанина Майкла Кипинга на новом Бернабеу (тогда еще Чамартине) им удалось обыграть Овьедо благодаря дублю легендарного Прудена.

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Британский специалист был уже третьим тренером в течение того катастрофического сезона, однако ему удалось спасти гранд от вылета, хотя в последних 11 матчах чемпионата Реал одержал лишь 2 победы.

Итоговая турнирная таблица зафиксировала "сливочных" на 4-й строчке снизу – 21 очко (6 побед, 7 ничьих и 12 поражений, разница мячей – 39:56). В свою очередь в Сегунду вылетели Реал Хихон (18 пунктов) и Реал Сосьедад (19 баллов).

После этой кампании Кипинг оставался в должности в следующие 2 сезона, пока его не уволили после 7-го тура сезона 1950/51. Но это не помешало ему занять свое место в истории в статусе единственного тренера, спасшего Реал от вылета. Это позволяет Мадриду вместе с Атлетиком Бильбао и Барселоной оставаться клубами, которые никогда не покидали элиту испанского футбола.

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