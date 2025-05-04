Реал едва не опозорился, ведя 3:0 дома против Сельты – Гюлер оформил 1+1, дубль Мбаппе, а потом все пошло не так
Реал переиграл Сельту (3:2) в 34 туре Ла Лиги. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".
"Сливочные" все еще надеются получить титул чемпиона, хотя команда отставала от Барселоны на семь пунктов. Сельта борется за место в еврокубках и располагалась на седьмой строчке.
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Начало игры выдалось очень напряженным. Реал несколько раз прощал "кельтов", которые в свою очередь тоже создали пару опасных моментов. Тибо Куртуа продемонстрировал себя с лучшей стороны и отметился в первой половине игры хорошими сейвами. Открыл счет Арда Гюлер после розыгрыша углового. Турок красивым ударом отправил мяч в ворота с угла штрафной площади.
Второй гол Реал после перехвата у своих ворот. Беллингем сделал длинную передачу, а Мбаппе безупречно пробил. После перерыва француз оформил дубль. "Сливочные" держали мяч, Себальйос отдал на Гюлера, а Арда нашел вертикальной передачей Килиана. Идеальный вариант для седьмого номера Реала, у которого одна из сильных сторон убегать от защитников.
Турок мог оформлять дубль, но впервые в этом матче попадание в створ от Реала не завершилось голом. Стоит заметить, что Гюлер дважды играл против Сельты и дважды забивал, как и Вильярреалу.
На 62 минуте состоялся очень спорный эпизод. Лаго сбил Мбаппе перед штрафной площадкой, который выходил один на один с голкипером. Игрок Сельты получил лишь желтую, хотя были все основания для удаления. Реал удовлетворился лишь штрафным, который Килиан неудачно пробил, попав в стенку.
Под конец второго тайма и при крупном счете Реал расслабился. Сначала Хавьер Родригес отправил мяч в сетку после углового, а затем Сельта сократила отставание в один гол. Аспас после выхода на поле добавил импульса своей команде. Яго организовал второй мяч, отдав на Сведберга, а ближе к 80 минуте вывел Дурана на ударную позицию и только Куртуа помешал голу. "Кельты" в концовке могли бы и вырвать победу, но надежно играл бельгийский вратарь. В итоге 3:2 победа Реала.
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