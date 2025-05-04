Реал переиграл Сельту (3:2) в 34 туре Ла Лиги. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

"Сливочные" все еще надеются получить титул чемпиона, хотя команда отставала от Барселоны на семь пунктов. Сельта борется за место в еврокубках и располагалась на седьмой строчке.

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Начало игры выдалось очень напряженным. Реал несколько раз прощал "кельтов", которые в свою очередь тоже создали пару опасных моментов. Тибо Куртуа продемонстрировал себя с лучшей стороны и отметился в первой половине игры хорошими сейвами. Открыл счет Арда Гюлер после розыгрыша углового. Турок красивым ударом отправил мяч в ворота с угла штрафной площади.

Второй гол Реал после перехвата у своих ворот. Беллингем сделал длинную передачу, а Мбаппе безупречно пробил. После перерыва француз оформил дубль. "Сливочные" держали мяч, Себальйос отдал на Гюлера, а Арда нашел вертикальной передачей Килиана. Идеальный вариант для седьмого номера Реала, у которого одна из сильных сторон убегать от защитников.

Турок мог оформлять дубль, но впервые в этом матче попадание в створ от Реала не завершилось голом. Стоит заметить, что Гюлер дважды играл против Сельты и дважды забивал, как и Вильярреалу.

2 - Arda Güler has scored in each of his two appearances for @realmadrid against Celta de Vigo in LaLiga, the only opponent he has scored more than one goal in the competition (2) alongside Villarreal (2). Favourite. pic.twitter.com/91VU9mtPOl — OptaJose (@OptaJose) May 4, 2025

На 62 минуте состоялся очень спорный эпизод. Лаго сбил Мбаппе перед штрафной площадкой, который выходил один на один с голкипером. Игрок Сельты получил лишь желтую, хотя были все основания для удаления. Реал удовлетворился лишь штрафным, который Килиан неудачно пробил, попав в стенку.

Solo ? para Yoel Lago por el agarrón a Kylian Mbappé siendo último hombre, pero a Elustondo lo expulsaron con ? directa en el 16' por derribar a Dani Olmo en el centro del campo habiendo 2 jugadores #RealMadridCelta



pic.twitter.com/PT127kFazy https://t.co/hKPrOkb7rN — Joker Laporta (@JokerLaporta) May 4, 2025

Под конец второго тайма и при крупном счете Реал расслабился. Сначала Хавьер Родригес отправил мяч в сетку после углового, а затем Сельта сократила отставание в один гол. Аспас после выхода на поле добавил импульса своей команде. Яго организовал второй мяч, отдав на Сведберга, а ближе к 80 минуте вывел Дурана на ударную позицию и только Куртуа помешал голу. "Кельты" в концовке могли бы и вырвать победу, но надежно играл бельгийский вратарь. В итоге 3:2 победа Реала.

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