Главный тренер Реала Карло Анчелотти поговорил с журналистами перед матчем с Алавесом в Ла Лиге.

"Все думают о матче с Арсеналом, но все зависит от завтрашнего выступления против Алавеса. Потому что мы все еще боремся за победу в Ла Лиге. Необходимо играть хорошо и побеждать.

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Камбэк? Не знаю, попробуем, попробуем. Правда в том, что Реал – единственный клуб, кому это удавалось много раз. Мы будем стараться до последней минуты. У нас есть ресурсы для этого.

Дани Себальйос? Он доступен на игру против Алавеса. Очевидно, он сыграет и в Лиге чемпионов.

Спад Винисиуса? Трудно сказать. Особенно в последние недели наблюдается общее падение. Мы много пропустили в последних нескольких играх, и именно здесь мы должны улучшаться. Особенно, когда те команды, что на вершине, не так эффективны, как обычно", – цитирует Анчелотти AS.

Напомним, Реал сыграет против Алавеса в воскресенье, 13 апреля. Начало матча в 17:15 по киевскому времени.