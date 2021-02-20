Эрлинг Холанд в свое время мог оказаться в Королевском клубе и сейчас зажигать в Примере.

Норвежский форвард в 2018 году, еще когда выступал за Мольде, имел шансы перебраться в Реал, сообщает Marca. Тогда "сливочные" выбрали бразильский трансферный вектор, приобретя Винисиуса Жуниора, Родриго Силву де Гоиса и Рейньера Жезуса.

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В том же 2018-м Эрлинг перебрался в Зальцбург за 8 млн евро. После этого Реал продолжил следить за выступлениями норвежца в Австрии. В 2019 году "галактикос" столкнулись с дилеммой – приобрести Холанда или Йовича. В конце концов, выбор сделали в пользу Луки, который провалился в Мадриде.

Сейчас Реал называют основным претендентом на 20-летнего форварда. Правда, сумма трансфера звезды Боруссии Д в разы больше – более 100 млн евро.

В текущем сезоне Эрлинг феерит в составе "шмелей". В 24 матчах он забил 25 голов и отметился 7 ассистами.

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