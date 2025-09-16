Реал принимал Марсель в рамках первого тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26. Результат и отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Реал идеально начал чемпионат, а Лигу чемпионов открывал домашним матчем против Марселя под руководством Роберто Де Дзерби. Андрей Лунин ожидаемо остался в запасе "сливочных".

Мадридцы с первых секунд набросились на ворота Рульи. Мбаппе мог "размочить" счет уже на 2-й минуте, получив случайную передачу от Хёйберга. Килиан закладывал роскошную бисиклету, но не хватило точности. Мастантуоно также прорвался к воротам – стойка! 10 минут штурма подытожил тот-таки Мбаппе, удар которого с убойной позиции потянул Рульи. Хаби Алонсо не избежал кадровых потерь – уже на 5-й минуте пришлось выпускать Карвахаля вместо Трента.

Давил Реал, а забил Марсель. Атаки французов возглавил Веа. Первый удар Тимоти просвистел над перекладиной – "сливочные" звоночек не услышали. На 22-й минуте гости вышли вперед. Гринвуд обокрал Гюлера в центре поля и откатил свободному Веа, который пробил Куртуа.

Преимущество Марселя держалось всего 7 минут. Родриго нарвался на шлагбаум Кондогбия в штрафной площади – очевидный пенальти. Мбаппе четким ударом не оставил шансов Рульи.

Больше всего вреда Марселю наносили земляки-французы. Чуамени мощно бил под перекладину, но Рульи вытащил. Чемпион мира еще и ассист мог оформить. Вратарь провансальцев запустил на чужую половину, Милитао неуклюже сбросил на ход Обамеянгу, но габонец пробил очень неточно. 1:1 до перерыва.

Вторая половина начинается с попадания Мбаппе в перекладину. Обамеянг отвечает ударом низом – Куртуа реагирует. А затем произошли громкие разборки. Карвахаль сцепился с Рульи и головой боднул аргентинца в стиле Зидана против Матерацци. Вратарь Марселя упал в муках, заставляя рефери Ирфана Пельто идти смотреть повтор. Босниец не сомневался – прямая красная капитану Реала.

Мадридцы даже в меньшинстве вырвали победу. И снова на авансцену вышел Пельто. Судья назначил еще один пенальти, хотя Медина неосознанно сыграл рукой, стелясь в подкате. Мбаппе был безжалостным – 2:1. Килиан с 57 голами догнал Томаса Мюллера на шестом месте бомбардиров ЛЧ за всю историю.

Гринвуд пытался спасти Марсель, но Куртуа совершил качественный сейв. Реал продолжает добывать натужные победы на старте сезона, демонстрируя 100% результат во всех турнирах.

