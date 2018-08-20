Реал дома уверенно победил Хетафе

Реал Мадрид в первом матче чемпионата Испании под руководством Хулена Лопетеги переиграл Хетефе.

Говорить про игру Хетафе очень трудно, ведь её, фактически, и не было. Первый реально перспективный момент подопечные Пепе Бордаласа создали аж на 74-й минуте, когда безнадёжно проигрывали и когда игроки Реала в попытке отличиться ещё одним голом стали раз за разом покидать позиции. Впрочем, даже тогда игроки Хетафе не смогли нанести удар по воротам. На поле была только одна команда – и она играла в белых футболках.

Мадридцы доминировали весь матч и должны были забивать в несколько раз больше, чем получилось. Так, уже на 16-й минуте Гарет Бэйл замкнул подачу в штрафную ударом в перекладину, а через пять минут ещё одна подача привела ко взятию ворот – это Дани Карвахаль эффектно перебросил вратаря и защитников после того, как те вынесли мяч прямо ему на голову. Несколько классных моментов запороли Бензема и Асенсио, которые так и не смогли отличиться.

Правда, на 51-й минуте Марко выполнил ассист на Гарета Бэйла, перед этим обокрав защитника перед его же штрафной. Через несколько минут Асенсио пробил метров с 25-ти в штангу, а в течение второго тайма упустил ещё несколько классных возможностей. Не дал ему отличиться и арбитр: Марсело обокрал защитника и разогнал контратаку, своевременным пасом оформив выход Асенсио один на один, однако того в штрафной откровенно подтолкнул защитник Хетафе. Арбитр почему-то не увидел в этом пенальти – как и на 90-й минуте, когда Карвахаля ещё более откровенно снесли.

В конце концов, матч так и завершился со счетом 2:0 в пользу Реала – и, учитывая такую ​​игру, для Хетафе это успех. Таким образом, Реал набрал первые три очка и поднялся на четвертую позицию в турнирной таблице. Хетафе опустился на 17 место.

Чемпионат Испании, 2018/2019, 1-й тур

Реал Мадрид – Хетафе – 2:0

Голы: Карвахаль, 21, Бэйл, 51