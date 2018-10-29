Вильярреал и Атлетико расписали результативную ничью: 9 тур Ла Лиги, матчи субботы

В рамках 9 тура Ла Лиги Леванте на выезде переиграл Реал, Валенсия вырвала ничью у Леганеса, а Вильярреал и Атлетико разделили очки.

Реал уже имел затяжной серию матчей без побед и, казалось, где, как не на родном "Бернабеу" прерывать ее. Однако это желание уже на 13 минуте стало фактически неосуществленным. Сначала Моралес воспользовался классным пасом Поштиги с собственной половины поля и не уверенной игрой Варана, обошел Куртуа и забил уже в пустые ворота. А на 13 минуте Рожер уверенно реализовал пенальти. Следует отметить и невезение игроков столичной команды, только после ударов Рамоса мяч дважды попадал в перекладину. Во втором тайме Реал один мяч отыграл усилиями Марсело, однако Леванте сумел удержать победный счет до финального свистка.

В матче между Валенсией и Леганесом, сыгравшим с Луниным на скамейке запасных, долгое время была определённое равенство – левантийцы были активными, но гости выглядели немного конкретнее. Именно они первыми и вышли вперед на 63-й минуте, когда Гарай неосторожно сыграл в своей штрафной и привёз пенальти, который реализовал Гумбау – 0:1. После этого Валенсия прижала соперников: так, несколько опасных ударов исполнили Васс и Гамейро, а на 85-й Гайя сумел сравнять счёт, пробив в правый угол после передачи Парехо. Через две минуты Батшуаи мог даже вырвать победу, однако его удар из пределов штрафной в нижний угол ворот парировал Куэльяр. В конце концов, матч так и завершился без победителей – 1:1.

Вильярреал принимал Атлетико, проводя достаточно ровный матч. Атлетико до первого гола выглядел острее, имея шанс отличиться на 27-й и 30-й минутах матча – в первом случае удар Гризманна просвистел над перекладиной, а во втором выстрел Сауля парировал Асенхо. У хозяев был классный удар Форналса на 35-й, однако его из-под перекладины вытащил Облак. В конце концов, давление мадридцев дало о себе знать во втором тайме: на 55-й минуте после подачи со штрафного мяч перевели в каркас ворот, а первым на добивании оказался Фелипе Луис – 0:1. Впрочем, Вильярреал достаточно быстро отыгрался: на 65-й Марио Гаспар с края штрафной отправил мяч под дальнюю штангу – 1:1. На 76-й мог забивать Бакка, который вышел на замену, однако его рандеву с голкипером завершилось геройским сейвом Облака и травмой Карлоса. Впоследствии моментов стало меньше, и матч подошел к финальному свистку, который зафиксировал ничью.

Таким образом, Реал с 14 очками оказался на пятом месте в турнирной таблице, Атлетико имеет 16 очков и идёт третьим, а Леванте имеет два меньше и идёт седьмым. Валенсия с десятью очками идёт двенадцатой, а Вильярреал с девятью очками находится на 14 позиции. Леганес остаётся в зоне вылета.

Чемпионат Испании 2018/19, 9 тур

Реал – Леванте – 1:2

Голы: Марсело, 72 – Моралес, 6, Рожер, 13, (пен)

Валенсия – Леганес – 1:1

Голы: Гайя, 85 – Гумбау, 63 (пен)

Вильярреал – Атлетико – 1:1

Голы: Гаспар, 65 – Луис, 55