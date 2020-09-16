"Обычно, я бы не мирился с выходками Гарета. С тем, что он делал на трибунах, играл в гольф и намеренно пытался досадить своим работодателям.

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Но не стоит забывать, что он сделал для Реала. Голы в финале Лиги чемпионов с Атлетико, дубль в матче с Ливерпулем – за это он заслуживает статую от Реала. А вместо этого получает оскорбления от болельщиков, прессы и клуба", – цитирует Таунсенда Itv-Football.

Напомним, из-за своей любви к гольфу Бейл неоднократно попадал в разные скандалы. Фанаты Реала обвиняли валлийца, что он концентрируется больше на гольфе, чем на футболе. В прошлом сезоне Ла Лиги Гарет провел 16 матчей, в которых отметился двумя голами и совершил столько же ассистов.

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