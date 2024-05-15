Несмотря на то, что Азар разорвал контракт с Реалом досрочно в конце прошлого сезона, условия его трансфера из Челси все еще действуют.

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За выход в финал ЛЧ в этом сезоне Реал обязан выплатить Челси бонус в размере около 5 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Telegraph.

Напомним, что Эден Азар перешел из Челси в Реал летом 2019 года. Сумма его трансфера составила 115 млн евро без учета бонусов. В октябре 2023-го футболист объявил о завершении карьеры.

К слову, финальный матч Лиги чемпионов между Боруссией и Реалом состоится 1-го июня в 22:00.

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