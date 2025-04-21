Фабио Капелло считает, что Реал должен дать еще один шанс Карло Анчелотти.

Стул под креслом наставника Реала Карло Анчелотти серьезно зашатался после вылета из Лиги чемпионов в четвертьфинальном противостоянии с Арсеналом.

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Игра в финале Кубка Короля может стать финальным матчем итальянского специалиста во главе королевского клуба. Но экс-тренер "сливочных" Фабио Капелло не согласен с критикой своего соотечественника.

"Карло не смог бы решить все проблемы Мадрида, даже если бы был лучшим тренером в мире. В этом сезоне в Реале много травмированных футболистов, из-за чего в защите нет стабильности. Кроме этого, команда потеряла главного дирижера на поле после завершения карьеры Крооса.

Надеюсь, руководство клуба не уволит Карло. Реал должен проявить к Анчелотти такое же уважение, которое всегда проявлял сам Карло к мадридской команде", – цитирует Капелло Diario Sport.

Добавим, что Фабио Капелло сам дважды возглавлял королевский клуб: в сезонах 1996/97 и 2006/2007.

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