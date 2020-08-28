Форвард мадридского Реала Мариано Диас в шаге от перехода в Бенфику, сообщает издание Record.

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Стороны уже договорились об аренде с правом выкупа, однако натолкнулись на настоящий бунт футболиста "галактикос". Основная проблема заключается в том, что доминиканский нападающий не хочет идти на снижение заработной платы. Чтобы получить Диаса португальцам придется заплатить 27-летнему футболистом 4,5 млн евро за сезон-2020/21. Лиссабонский клуб рассчитывает снизить эту сумму, но пока согласия с форвардом не достиг.

Напомним, Мариано сделал первые шаги во взрослом футболе именно в системе Реала. В 2018 году нападающий вернулся в клуб. В прошлом сезоне провел в футболке мадридцев 7 матчей и забил один гол. Transfermarkt оценивает футболиста в 13 млн евро.

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