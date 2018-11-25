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Реал договорился о трансфере с талантливым Диасом, который отказался продлить контракт с Манчестер Сити

10:49 57 Читати українською
Реал договорился о трансфере с талантливым Диасом, который отказался продлить контракт с Манчестер Сити
Брахим Диас / Twitter

Полузащитник Манчестер Сити Брахим Диас скоро станет игроком мадридского Реала.

Реал уже некоторое время работал над приглашением 19-летнего испанца и наконец договорился с ним о трансфере. Диас отклонил предложение Манчестер Сити подписать новый контракт (текущая сделка действует до лета 2019), поскольку понимал, что не получит на Этихаде достаточно практики.

Хавбек выбрал для продолжения карьеры мадридский клуб. Подписав предварительное соглашение, летом Реал получит Диаса бесплатно, однако "сливочные" могут оформить переход партнера Александра Зинченко уже зимой, сообщает журналист El Chiringuito Хосе Альварес.

В этом сезоне Диас провел за Манчестер Сити 3 неполных матча и забил 2 гола.

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