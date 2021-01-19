Австриец уже согласовал все подробности контракта и даже прошел медобследование под наблюдением врача "сливочных".

Бавария нашла потенциальную замену Алабе в Реале

Соглашение Алабы с Реалом будет рассчитано на 4 года, за каждый из которых защитник получит 11 млн евро, утверждает Marca. Бавария делала три попытки продлить контракт с лидером, однако Дэвид и его агент Пини Захави не согласились. С 1 января победитель Лиги чемпионов имел право договариваться с другими клубами, и Реал немедленно сделал свое предложение.

Добавим, что Алаба находится в структуре Баварии с 2008 года. В составе мюнхенского гранда он провел 408 матчей, отличился 32 голами и 49 ассистами. Нынешняя цена защитника по Transfermarkt составляет 65 млн евро, хотя летом он станет свободным агентом.

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