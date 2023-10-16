Начо в конце поединка с Жироной полетел в идиотский подкат и получил красную карточку. Капитана Реала дисквалифицировали на три матча за грубый фол против Порту. Однако теперь решение было скорректировано.

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Реал подал апелляцию и выиграл дело. Наказание для Начо сократили до двух матчей, сообщает Marca. Таким образом защитник сможет сыграть в Класико 28 октября. Он пропустил игру с Осасуной и отсидит матч против Севильи.

У Карло Анчелотти появляются варианты в центре обороны. Алаба восстановился, Рюдигер тоже готов играть, Начо создаст конкуренцию. В последнем матче в защиту вынужден был опускаться Чуамени.

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