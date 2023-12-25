Трансфер бразильского форварда из Палмейраса обошелся мадридцам почти в 60 миллионов евро. Эндрик летом достигнет совершеннолетия и лишь затем переедет в Мадрид.

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Как сообщает AS, руководство Реала пообещало 17-летнему бразильцу в устной форме, что он будет тренироваться всегда с первой командой. Если возникнут проблемы, то он сможет сыграть за Кастилью, но только в тех матчах, которые будут проходить дома или недалеко от столицы.

Напомним, что Эндрик в составе Палмейраса завоевал титул чемпиона Бразилии. В 53 матчах форвард забил за свою команду 14 голов.

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