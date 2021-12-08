Реал частично согласовал трансфер Рюдигера, – The Independent
Антонио Рюдигер, лидер обороны Челси, близок к уходу из лондонского коллектива. Переход в другой клуб может произойти в конце сезона.
Немецкий защитник до сих пор не может найти общий язык с руководством "синих" по поводу условий продления контракта, который завершается летом. Следовательно, уход становится все более возможным. Сейчас главным претендентом на Рюдигера является Реал, утверждает The Independent.
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Брат Рюдигера Сар Сенеси, еще и являющийся его агентом, несколько недель назад разговаривал с мадридцами об условиях контракта игрока. Сторонам удалось достичь неформального согласия по поводу предстоящего трансфера. Кроме Реала, претендентами на Антонио называли Манчестер Сити, Тоттенхэм и Баварию.
Напомним, защитник выступает за лондонцев с 2017 года. В текущем сезоне он является лидером обороны команды Томаса Тухеля: 20 матчей, два гола и столько же ассистов.
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