Шак Сварт, агент новичка Манчестер Юнайтед Донни ван де Беека, рассказал об охоте на своего клиента.

"Ван де Бееком интересовались многие клубы Реал, Барса, Юве, Арсенал и другие.

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В марте все было готово для его перехода в Реал, но из-за пандемии все отложилось. Клубы перестали получать доход. Ситуация изменилась", – цитирует Сварта Marca.

Напомним, МЮ приобрел Донни у Аякса ориентировочно за 40 млн евро. В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов ван де Беек провел 23 матча, в которых отметился 8-ю голами и 6-ю ассистами.

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