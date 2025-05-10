Королевский клуб отправил скаутов, чтобы они оценили форварда Спортинга Виктора Дьокереша в игре против Альваро Каррераса из Бенфики.

10 мая в 20:00 по киевскому времени состоится матч, который может определить чемпиона Португалии: лиссабонская Бенфика будет принимать Спортинг в 33-м туре чемпионата Португалии.

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Эта игра привлекла внимание не только украинских болельщиков, которые следят за матчами украинского голкипера "орлов" Анатолия Трубина, а также скаутов европейских топ-клубов.

Так мадридский Реал отправил на матч специалистов, чтобы оценить игру двух футболистов: форварда Виктора Дьокереша из Спортинга и защитника Альваро Каррераса из Бенфики. Королевский клуб настроен выиграть гонку за подписание звездных игроков у других топ-клубов Европы, сообщает Record.

Добавим, что после 32-х туров обе команды имеют по 78 очков и делят первую строчку. Правда, Спортинг имеет преимущество благодаря личным встречам: 29 декабря 2024 года "львы" победили Бенфику в матче 16-го тура чемпионата Португалии.

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