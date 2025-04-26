Бывший нападающий Ливерпуля и сборной Франции Джибриль Сиссе убежден, что судейский скандал перед финалом Кубка Испании между Барселоной и Реалом вспыхнул совсем не случайно.

Мадридский клуб пропустил все предматчевые мероприятия и якобы даже угрожал бойкотировать финальную игру из-за "предвзятости судей", которые перед этим подверглись сокрушительной критике от телеканала Реала. Впрочем, позже "сливочные" выпустили официальное заявление, в котором опровергли эти слухи. Финал Барселона – Реал должен начаться сегодня (26 апреля) в 23:00 по киевскому времени.

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"Реал просто устроил дымовую завесу на случай возможного разгрома. Ничего подобного раньше не было. Судья лишь объяснил, что его сын страдает из-за угроз. Он семейный человек, и я его понимаю. Он ни разу не проявил неуважения к клубу.

Мадридцы боятся небольшой пощечины. Если они проиграют, то это будет вина судьи, а не потому, что они плохо подготовились к матчу", – приводит слова Сиссе Marca.

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